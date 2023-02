RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 41,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 840.301 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,28 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 25,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,95 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 4,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

