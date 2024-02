RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit Aufschlag

Kurs der RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 33,83 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 34,21 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,09 EUR. Zuletzt wechselten 965.982 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 27.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,19 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,74 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,73 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

