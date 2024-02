RWE Aktie News: RWE am Vormittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 34,01 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 34,01 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 34,21 EUR. Mit einem Wert von 34,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91.567 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 27.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,73 EUR aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

XETRA-Handel: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen