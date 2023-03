RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Das Papier von RWE legte um 04:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 39,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 740.671 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,52 EUR ab. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 20,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.11.2022. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,46 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com