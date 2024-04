RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von RWE

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 31,29 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 31,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,11 EUR aus. Bei 31,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.134.571 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 37,52 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 50,05 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,03 Prozent verringert.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.05.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

