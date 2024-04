RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag im Minusbereich

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 31,20 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 31,20 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,15 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.596 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 37,92 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 3,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,05 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,03 Prozent zurück. Hier wurden 5.476,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,78 EUR je Aktie.

