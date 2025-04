RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag gefragt

So bewegt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 33,90 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 33,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 33,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 726.551 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 20.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,27 Mrd. EUR gegenüber 7,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je RWE-Aktie.

