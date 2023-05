RWE Aktie News: RWE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel RWE 42,22 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 42,57 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 42,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die RWE-Aktie sank bis auf 42,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.644 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 51,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.11.2022. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 10.744,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.

