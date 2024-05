RWE Aktie News: RWE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 33,34 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 33,34 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 33,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,09 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 751.972 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,93 EUR erreichte der Titel am 17.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,14 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.03.2024. Das EPS lag bei -3,17 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,43 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,61 Mrd. EUR.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

