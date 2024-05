RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 33,30 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 33,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 33,45 EUR. Bei 33,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.425.808 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 22,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 9,67 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,14 EUR je RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,45 Prozent auf 7,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,43 Mrd. EUR gelegen.

Die RWE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

