RWE Aktie News: RWE verliert am Nachmittag

Das Papier von RWE befand sich um 02.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 40,36 EUR ab. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 444.683 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,39 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 42,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,77 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 12.05.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent auf 8.002,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 1,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

