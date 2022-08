RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RWE

Die RWE-Aktie wies um 02.08.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 40,14 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 39,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.857 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 29,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 35,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,50 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,09 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.002,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.783,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 vorlegen. Am 10.08.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie fester: RWE und Stena-Power sollen laut Bund LNG-Terminal vor Lubmin betreiben

Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial

RWE-Aktie klettert: RWE erhöht nach einem guten ersten Halbjahr die Gewinnprognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE