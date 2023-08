RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 38,53 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 38,53 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 38,28 EUR ein. Bei 38,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 669.456 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 20.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 6,44 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,73 EUR aus.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 EUR gegenüber 1,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,24 EUR je Aktie.

