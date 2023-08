RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 38,41 EUR nach.

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 38,41 EUR abwärts. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,28 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 983.790 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 12,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,14 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,73 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von RWE.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Juli 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der RWE-Aktie angepasst

RWE-Aktie im Minus: RWE will bis 2030 wasserstofffähiges Gaskraftwerk bauen

Gegen steigende Preise: Habeck will Energiepreisbremsen bis Ostern verlängern