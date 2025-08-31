DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
RWE Aktie News: RWE büßt am Dienstagnachmittag ein

02.09.25 16:09 Uhr
RWE Aktie News: RWE büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 33,86 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
33,96 EUR -0,40 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 33,86 EUR ab. Die RWE-Aktie sank bis auf 33,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 475.810 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 18,02 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,44 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
