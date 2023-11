RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Donnerstagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,69 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 36,69 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 36,72 EUR. Bei 36,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 39.710 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 14,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,05 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

