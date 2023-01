RWE Aktie News: RWE am Nachmittag billiger

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 40,09 EUR abwärts. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,05 EUR ab. Bei 41,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.247.686 Aktien.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,82 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,77 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 10.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,03 EUR je Aktie.

