RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 40,85 EUR ab.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 40,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,79 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 221.725 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 29,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,77 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.072,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.744,00 EUR umgesetzt worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

