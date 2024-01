RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 40,57 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 40,57 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,40 EUR aus. Bei 41,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 614.194 Stück gehandelt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,35 Prozent. Bei einem Wert von 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 22,23 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 53,77 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,34 EUR je RWE-Aktie.

