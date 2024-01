RWE Aktie News: RWE am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 41,24 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,24 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,29 EUR aus. Bei 41,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 49.783 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 43,55 EUR markierte der Titel am 25.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 23,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 53,77 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.744,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,34 EUR je RWE-Aktie belaufen.

