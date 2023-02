RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von RWE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 40,31 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 39,98 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,77 EUR. Bisher wurden heute 1.222.638 RWE-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 8,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,52 EUR am 07.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,95 EUR an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,26 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Weiteres Speicherziel erreicht: Deutsche Gasspeicher zu 78,6 Prozent gefüllt

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

RWE-Aktie freundlich: Erster Kühlturm des AKW Biblis soll am Donnerstag fallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE