RWE Aktie News: RWE am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 29,47 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 29,47 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,29 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 623.115 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 23,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,80 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,33 EUR angegeben.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

