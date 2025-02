RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagnachmittag ins Minus

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 29,54 EUR nach.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 29,54 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 29,29 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,65 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 996.398 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 23,05 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,03 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,33 EUR an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,99 EUR fest.

