RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 30,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 30,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,26 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.035.798 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je RWE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,81 EUR.

Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,02 EUR fest.

