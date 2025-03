RWE Aktie News: RWE macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,41 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 30,41 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,41 EUR. Bei 30,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 53.609 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 16,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,81 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,02 EUR je Aktie.

