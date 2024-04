RWE Aktie News: RWE gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 30,74 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 30,74 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,61 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 647.394 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 39,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Mit Abgaben von 2,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,05 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,48 Prozent zurück. Hier wurden 6.072,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je RWE-Aktie.

