RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 30,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 30,40 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,30 EUR nach. Bei 31,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.709.097 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,05 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,05 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Die RWE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je RWE-Aktie.

