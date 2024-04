RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 30,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,91 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 30,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.801 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 39,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,69 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,05 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags