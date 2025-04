RWE Aktie News: RWE steigt am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 34,04 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,35 EUR an. Bei 33,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 769.228 RWE-Aktien.

Bei 36,35 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,45 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,11 EUR.

RWE gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot

DAX aktuell: DAX schwächelt nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag im Minus