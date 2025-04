RWE Aktie News: RWE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 34,41 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,56 EUR aus. Bei 33,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.990.530 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 23,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,11 EUR angegeben.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 8,27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,22 EUR je Aktie.

