RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von RWE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 38,92 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 31.922 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2022 auf bis zu 41,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,85 EUR aus.

Am 15.03.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 12.05.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 17.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von RWE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je RWE-Aktie.

