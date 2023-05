RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel RWE 41,71 EUR

Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 41,69 EUR ab. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 41,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,84 EUR. Zuletzt wechselten 489.066 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,19 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,86 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10.744,00 EUR gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 3,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE