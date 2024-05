RWE Aktie News: RWE verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,32 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,46 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 33,22 EUR ein. Bei 33,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 101.943 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,72 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,14 EUR.

Am 14.03.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag