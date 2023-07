RWE Aktie News: RWE am Montagmittag gesucht

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 40,70 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 40,70 EUR. Bei 40,78 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 424.840 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 8,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2022 Kursverluste bis auf 34,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,64 EUR.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 1,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.002,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 3,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

