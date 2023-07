RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,95 EUR nach oben.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,95 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,08 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.765 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 43,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,64 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,64 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.002,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,78 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Juni 2023: Die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick