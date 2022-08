RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 40,09 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 39,76 EUR. Bei 40,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.191.793 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,82 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,50 EUR an.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 8.002,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie fester: RWE und Stena-Power sollen laut Bund LNG-Terminal vor Lubmin betreiben

Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial

RWE-Aktie klettert: RWE erhöht nach einem guten ersten Halbjahr die Gewinnprognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE