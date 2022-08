RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die RWE-Aktie zeigte sich um 03.08.2022 09:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,18 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 40,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 40,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,16 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.211 Stück gehandelt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 8,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,42 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 48,50 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8.002,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.783,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie fester: RWE und Stena-Power sollen laut Bund LNG-Terminal vor Lubmin betreiben

Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial

RWE-Aktie klettert: RWE erhöht nach einem guten ersten Halbjahr die Gewinnprognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com