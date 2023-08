RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,08 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,08 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,52 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 37,94 EUR ein. Bei 38,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 735.513 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 13,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 5,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.002,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

