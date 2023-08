RWE Aktie News: RWE am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 38,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 38,34 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 38,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.402 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. 14,66 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2022 (36,05 EUR). Mit Abgaben von 5,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in RWE abgeworfen

Juli 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der RWE-Aktie angepasst