RWE Aktie News: RWE zieht am Mittag an

03.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 36,87 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 36,87 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,88 EUR zu. Bei 36,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 304.608 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 18,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,43 Prozent. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,05 EUR. Am 10.08.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

