RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Abschlägen

Die RWE-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 38,31 EUR abwärts. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,07 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.147.500 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 12,87 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 17,80 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,03 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen RWE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

RWE-Aktie dreht ins Minus: Vorbereitungen für Räumung von Lützerath werden fortgesetzt

RWE-Aktie volatil: Vorbereitungen auf Räumung des von Aktivisten besetzten Weilers - Ausbau von Solarprojekt in Spanien

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com