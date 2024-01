RWE Aktie News: RWE am Vormittag fester

So bewegt sich RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 40,59 EUR zu.

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 40,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 40,71 EUR. Bei 40,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 42.329 RWE-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 6,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 22,27 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,77 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

So stuften die Analysten die RWE-Aktie im vergangenen Monat ein

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus