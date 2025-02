RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 29,50 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 29,31 EUR. Bei 29,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.257.481 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 18,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,33 EUR.

Am 13.11.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

