RWE Aktie News: RWE büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,43 EUR ab.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 29,43 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 29,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 127.647 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 19,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 13.11.2024. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 21,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,07 Mrd. EUR eingefahren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX aktuell: DAX letztendlich in Rot

DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht Verluste