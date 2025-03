RWE Aktie News: RWE am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 30,61 EUR bewegte sich die RWE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,61 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 30,93 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 30,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 671.407 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,31 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,44 EUR angegeben.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

