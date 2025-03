RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 30,67 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 30,67 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 30,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 30,70 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 146.156 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 36,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 15,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 9,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,44 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

