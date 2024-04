RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 30,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 30,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 30,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 430.620 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. 39,48 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,05 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die RWE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je Aktie aus.

