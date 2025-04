RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit KursVerlusten

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 32,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 32,75 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,74 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.229.123 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 17,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,11 EUR je RWE-Aktie an.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

