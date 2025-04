RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 34,31 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 34,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 34,36 EUR. Mit einem Wert von 34,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 145.186 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 5,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 19,09 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,11 EUR.

Am 20.03.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

