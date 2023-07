RWE Aktie News: RWE am Mittag auf rotem Terrain

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,28 EUR ab.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,28 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 40,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.737 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 8,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2022 auf bis zu 35,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,64 EUR.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.002,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,78 EUR je RWE-Aktie belaufen.

